郭智輝：台積電一定是台灣成熟製程移去美國

郭智輝接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”張嘉郡今日在“立法院”質詢提及，“行政院長”卓榮泰說台積電赴美投資技術要“N－1”那是口頭承諾嗎？台“經濟部長”郭智輝答覆說，就科學角度來看，這個命題“N－1”是自然存在，想去投資就是想去那個地方賺錢，不可能把不確定事實、製程移到那邊去。



“N－1”是指投資製程技術須落後該公司在台灣的製程技術一個世代以上，台官方目前是用於管制台灣廠商對中國大陸的半導體投資。



郭智輝強調，要移過去投資，一定會是台灣成熟製程移去美國。張嘉郡也質疑，美國不會給壓力，不會要求台積電最新技術嗎？郭智輝表示，台積電到美國投資還是最先進，但是每個製程是2年，是2年頭或是尾，都是範圍內，區間上面表達非常清楚。



郭智輝指出，我們機關不予核准有六項，包括：影響“國家安全”、不利“國家”經濟發展、違反國際條約或協定義務、侵犯智財權、違反勞動基準法引發勞資糾紛還沒有解決、破壞“國家”形象，以上6項前提的投資，只要送達投審會有疑慮就拒絕。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝進行業務報告。



張嘉郡也說，我們會擔心失去優勢，政府立法要求戰略意義的公司投資，涉及“國家安全”必須要“國家”政府批準嗎？