急！徐巧芯：三成藍粉還不知要投不同意罷免

藍委徐巧芯強調，還有三成支持者不知道要出門投不同意罷免票。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）《TVBS民調中心》18日公布最新民調，同意罷免中國國民黨“立委”徐巧芯有57%，高於37%不同意。徐巧芯今天受訪時強調，目前國民黨面臨到的問題是，還有大概三成左右的支持者，不知道支持她是要出門投下不同意罷免票，否則如果單純詢問同意罷免或不同意罷免的話，在她的選區結構裡，不同意罷免領先幅度還是蠻大的。



依現行法規，“罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。”藍軍必須衝高不同意票才能擋下罷免。



徐巧芯說，這是後續要積極努力來向選民溝通的部分。至於她被綠營盯上的問題，她知道自己當然是民進黨的眼中釘，是除之而後快，這並不影響她繼續在選區裡面經營跟努力的方向。



根據18日TVBS最新民調，若舉行罷免“立委”徐巧芯的投票，有61%的民眾會去投票、33%表示不會去投票。進一步分析，對於罷免投票，在有投票意願的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。換言之，有投票意願且會投同意罷免的人數，相當於佔松山信義選民的36%，高於罷免門檻的25%。該份民調讓綠營振奮，對藍營則是發出警報。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時表示，民調高的時候她沒有高興的理由，因為很容易樂極生悲，支持者如果覺得徐巧芯很穩不會被罷免，可能就不出來投票。如果民調不好，也不用灰心喪志，反而讓她更有鬥志往前衝，去瞭解原因之所在。