新青安爆流弊　官方：已追回利息補貼2千萬

民眾黨委員黃珊珊質詢莊翠雲。（照片：立法院國會頻道） 中評社台北3月20日電／民進黨政府2023年起推出的新青安房貸，炒高全台房價，且弊端百出。公股銀行持續追查新青安轉租、人頭戶等非自住違規案件。台“財政部”官員今天在“立法院”表示，前2波新青安查核發現1575件違規，現已追回75%案件的利息補貼、金額約新台幣2255萬元。



目前進行中的第3波，已追回253件違規案件的利息補貼、金額約470萬元。



“財政部長”莊翠雲今天率所屬機關首長以及公營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席“立法院”財委會進行業務報告並備質詢。台灣民眾黨“立委”黃珊珊、中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔等關切新青安房貸違規查核進度。



莊翠雲指出，公股銀行目前持續逐一追回非自住貸款戶的利息補貼，總金額達2000多萬元，行庫接下來也會持續查核。



“財政部”官員補充說明，前2波新青安查核是針對2023年8月1日至2024年6月底的核貸戶，一共1575件違反自住規定，占總撥貸戶數6萬5224戶的約2.4%；目前已經追回1575件中約75%貸款戶的利息補貼，金額約2255萬元。



目前正在進行的第3波查核，除新青安，也擴大至舊青安貸戶，其中已追回的新青安違規案件達253件，金額約470萬元。



“財政部”轄下8大行庫2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款，青安貸款並於2023年8月1日起放寬各項條件，即外界俗稱的“新青安”。



貸款利率方面，青安貸款在2022年3月時因應央行升息，公股銀以自有資金補貼利率半碼（0.125個百分點）；新青安推出後，“內政部”住宅基金追加補貼，目前行庫、住宅基金合計補貼2碼。



為杜絕新青安轉租、人頭戶等濫用亂象，政府啟動跨部會清查，繼前2波查核完成後，近期“財政部”與公股銀啟動第3波查核，由於新、舊戶均適用利息補貼，所以第3波擴大範圍至目前尚未還款完畢的舊青安貸款戶。