南投縣長許淑華推宮廟環保　炮聲逼真嚇一跳

南投縣長許淑華宣導宮廟汰換環保設施。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月20日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天到竹山鎮靈德城隍廟會勘縣府補助環保金爐、環保禮炮車等設施建置情形，肯定環保設備減少空氣污染成效，鼓勵縣內各宮廟踴躍申請補助，增建環保設施。許淑華現場體驗環保禮炮車的聲效，小小一台車發出逼真炮響，震耳欲聾，讓許淑華嚇一跳摀住耳朵，直呼震撼。



南投縣政府環保局20日在竹山鎮靈德城隍廟舉辦補助寺廟設置環保金爐設備宣導活動，縣長許淑華、局長李易書、藍委游顥等人出席。



許淑華表示，南投縣為觀光大縣，也是宗教重地，每年吸引無數遊客與香客到南投旅遊或參拜，但在燃燒線香及紙錢的同時，可能造成污染及異味影響空氣品質，縣府近年推動環保設施補助政策，鼓勵宮廟將老舊的金爐汰換為環保金爐，可以抑制86%的燃燒污染物，對環境保護很有效果。



許淑華說，縣府去年推出補助措施後，各宮廟反應非常的熱烈，很快就申請一空，今年縣府持續推出，並加強在縣內各鄉鎮市宮廟進行宣導，希望大家可以踴躍申請，共創環保宗教願景。



環保局長李易書表示，針對轄內合法登記寺廟新設環保金爐或加裝空氣污染防制設備及使用環保禮炮車提供補助，其中新設環保金爐或金爐空氣污染防制設備補助最高新台幣60萬元，環保禮炮車補助金額為購置費的49%，補助金額以不超過新台幣4萬元為限，呼籲寺廟踴躍改用環保設備。