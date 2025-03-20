柯文哲延到晚上出庭　支持者守在法院外

民眾黨工、支持者小草約40多人中午12點不到就聚集在北院南門排旁聽證。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6個月。台北地院20日提訊柯文哲，由於早上訊問威京集團主席沈慶京過程冗長，柯文哲恐延至晚上出庭。民眾黨工、支持者小草約40多人中午12點不到就聚集在北院南門要排旁聽證，在烈日曝曬下揪團點麥當勞外送用餐，打算今天長期抗戰。



民眾黨組織部日前已在臉書發出集結圖卡，號召支持者聲援。警方不敢大意，一早就佈置簡易拒馬圍住主要出入口，戒備四周安全，但除40多名民眾黨工、小草排旁聽證外，還未有小草集結。



柯文哲妻子陳佩琪中午抵達北院、民眾黨主席黃國昌下午1點到、柯媽何瑞英則在下午3點左右到。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，被起訴求刑28年6個月，自去年8月底開始，大多時間均遭羈押禁見。台北地方法院3月20日首度提訊柯文哲，進行準備程序庭。



由於“監察院”廉政委員會19日審議通過“2024年‘總統’、‘副總統’選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形”查核報告，柯文哲違反政治獻金法，裁處新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元，再度讓柯案關注度升溫。