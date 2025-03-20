藍委：民間要求虐童致死償命　民進黨反對

國民黨團將提修法，讓虐童致死者可判死刑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）1歲10個月的男童“剴剴”2023年因長期遭保母凌虐致死，引起全台憤怒，法院審理此案再度引發死刑的討論。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，黨團書記長王鴻薇強調，將提案修法，針對“兒童凌虐致死要處以無期徒刑或死刑”，回應民眾憤怒的心聲。



王鴻薇強調，很多人在質疑，為何虐童致死修法沒有死刑跟無期徒刑刑度？就是因為民進黨團和“法務部”的反對，綠委相關的發言都在“立法院”網站有公告，包括綠委沈伯洋、鍾佳濱當初都反對，現在為何不敢承認？



國民黨團今天召開“民進黨又又又造謠 公布剴剴案修法真相”記者會，包括王鴻薇和黨團首席副書記長羅智強出席。



王鴻薇表示，民進黨團總召柯建銘的助理周立軒在網路上亂帶風向、製造謠言，稱國民黨團去年擋剴剴案專案報告，又批評藍委們昨天對此案的聲援發文是在蹭，但實際情形是，去年修法時，國民黨共有15個修法提案，包括藍委黃健豪、徐巧芯、廖偉翔、王育敏、楊瓊瓔、蘇清泉、國民黨團、柯志恩、徐欣瑩、陳超明、賴士葆、陳菁徽、盧縣一、許宇甄和魯明哲等15個提案，其中有10個提案是把死刑納入修法，重點是當時的民進黨沒有任何提案。



王鴻薇強調，公民團體對此希望修法的提案，已超過12萬8千人連署，國民黨團會再度提案，修正刑法，針對對於兒童凌虐致死者加重其刑，處以無期徒刑或死刑，回應公民團體和很多關心剴剴案民眾的心聲。



羅智強則表示，虐童重判零提案的民進黨，好意思說別人提案是在蹭，而為什麼民進黨不敢提？就是因為廢死是民進黨的黨綱。

