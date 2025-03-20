綠委關注特朗普關稅衝擊　莊翠雲：正盤點衝擊

莊翠雲接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電(記者 俞敦平)美國總統特朗普日前宣布將於4月2日實施對等關稅政策。民主進步黨籍“立委”郭國文20日在財政委員會的質詢台“財政部長”莊翠雲時，關切美國關稅對台灣的影響。郭國文詢問台灣是否會在4月2日前與美國溝通以避免制裁，並詢問關稅對等對汽車及農產品的影響。莊翠雲回應，政府正盤點可能的衝擊並持續關注，但她個人未參與溝通。她提到台灣汽車關稅17.5%遠高於美國的2.5%，農產品如蘋果關稅達20%，政府正評估政策實施後的影響。



美國總統特朗普近日宣布，自4月2日起實施對等關稅政策，針對對美國商品徵收高關稅的國家施加報復性關稅。此政策旨在確保美國企業在國際市場上享有公平競爭環境，並減少美國在全球貿易中的劣勢。與此同時，特朗普在社交媒體Truth Social上發文，敦促聯儲局降息，以應對關稅調整可能帶來的經濟影響。他強調，4月2日將被視為“美國解放日”，預示這一政策將對美國經濟產生深遠影響。



郭國文首先詢問，台灣政府是否計劃在4月2日前與美國溝通，以避免可能的制裁。莊翠雲表示，她個人未參與與美國的溝通，但行政部門正密切關注事態發展，並針對潛在影響進行盤點。