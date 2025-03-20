沈慶京否認行賄　稱柯文哲是被前副市長騙

沈慶京於20日上午9點半出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案等，遭起訴求刑28年6月，柯文哲等4名被告20日赴台北地院出庭起訴後首場一審庭。涉案的威京集團主席沈慶京堅稱完全沒犯罪，強調柯文哲是被前副市長林欽榮霸凌、欺騙。沈的辯護律師強調，沈是不賣友求榮的硬漢、不咬柯文哲，北檢檢察官搞白色恐怖、人人自危。法官裁定4月10日針對沈再開庭。



台北市前副市長林欽榮已投效綠營，現任高雄市副市長。



78歲的沈慶京上午9點半出庭，原定上午11點結束，但延宕至下午1點20分，以致應曉薇、李文宗、柯文哲的庭期均被延宕，恐至晚間。



審理的北院法官為許芳瑜，沈慶京與委任辯護律師廖威智、徐履冰、蘇振文。北檢檢察官為廖彥鈞、陳思荔、郭建鈺，還有書記官、通譯、檢察官林俊廷等，旁聽席有大批媒體、民眾黨工小草。



沈慶京表示自己身體不好，自己完全沒有任何犯罪，從小到大沒行賄任何官員。他對自己集團麾下的資金運用也不一定有掌握權，下面還有其他董事長、總經理，也沒有印象指示部下朱亞虎、顧問吳順民行賄。衹有合法給薪水、捐款，柯文哲在京華城案是被林欽榮霸凌。他與應曉薇熟，但都是合法捐贈政治獻金，還有給其他議員。他沒有惡言相向，只嗆過檢方是土匪強盜，他身體不舒服，但是不怕死，檢方都是幻想，他問心無愧，為何自己要被羈押？



廖威智痛批北檢檢察官沒證據搞白色恐怖，台灣民主社會以後都人人自危，都被押人取供。什麼“1500小沈”的excel檔居然就可當作證據說柯文哲收賄小沈1500萬，“難道我自己在身分證上寫老婆侯佩岑，就真的是嗎”？以前國民黨賴素如、林益世、民進黨鄭文燦案都有十足證據證明犯罪，此案卻沒。沈不咬柯，是不賣友求榮的硬漢，請無保釋放沈。另外去年10月11日下午4點北檢檢察官林俊言居然直接到台大醫院戒護病房帶書記官、架設攝影器材訊問沈，就是白色恐怖。

