檢調搜索國民黨台南黨部　謝龍介轟政治惡鬥

國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台南3月20日電／台南地檢署偵辦涉造假死亡連署罷免案，承辦檢察官林怡君20日指揮台南市調查處等專案小組人員搜索中國國民黨台南市黨部、莊姓被告住所等多處地點，現場扣得黨員名冊及被告使用的行動電話等物，並傳訊莊姓被告等5人到案。兼任國民黨台南市黨部主委的不分區“立委”謝龍介發表三點聲明，痛批政治惡鬥。



綠委王定宇日前委由律師江信賢，在團隊陪同下，前往台南地檢署，對罷團領銜人提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之訴，檢方今日火速搜索國民黨台南市黨部。



台南市民間團體發起罷免民進黨籍“立委”王定宇、林俊憲，遭檢舉提議人名冊涉刑法偽造文書。



對此，兼任國民黨台南市黨部主委的不分區“立委”謝龍介20日公開表達三點聲明，強調這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中，他們正式宣布，立即擴大推動第二階段罷免連署。



國民黨台南市黨部20日發出聲明表示，對於檢調因連署罷免案而搜索國民黨台南市黨部之事，不分區“立委”兼台南市黨部主委謝龍介，公開表達三點聲明。



謝龍介表示，第一，所有罷免的連署過程，本就應該依法依規辦理；若有爭議，一切相關調查，相信司法機關後續亦會依法依規辦理，綠營人士亦不必喜形於色的過度解讀。