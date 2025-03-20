防衛韌性演練賣“芒果乾”？府批缺乏常識

府發言人郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）有媒體詢問全社會防衛韌性實地演練邀請駐台使節觀摩，遭質疑賣“芒果乾（“亡國感”）”一事，“總統府”發言人郭雅慧表示，將“民主國家”間的合作交流化約為“賣芒果乾”，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。



郭雅慧說，包括委員會顧問及委員、“中央部會”及各縣市觀察員、駐台使節與“國內外”媒體等都是觀察組，盼透過實地驗證、意見交流，具體強化民眾面對自然災害的應變能力，打造更強韌的台灣社會，同時也向世界分享台灣經驗，提升彼此社會韌性，加深台灣與國際社會的合作。



她也說，面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊等，如何提升“國防”、民生、災防與民主韌性，以全面強化全社會韌性，是國際社會“民主國家”共同的挑戰。如三月初於台灣舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，來自30個國家專家學者與會，共同探討全社會韌性的建立、整備與應變；以及美國在台協會（AIT）自2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會共同推動“援手”計劃，培訓民眾具備急救專業，強化全民因應災害能力等，都凸顯世界各國對全社會防衛韌性的高度重視與互助合作。



“總統府”18日發出新聞稿，內容強調6月成立“全社會防衛韌性委員會”後，在3月27日於台南市舉行“2025全社會防衛韌性委員會實地演練”。



郭雅慧強調，台灣作為區域負責任一員，有意願、有能力做出更多貢獻。本月底的“2025全社會防衛韌性委員會實地演練”，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害，透過實地、實景小規模演練方式，驗證政府與民間相關支援合作與應變能力。



