綠側翼指藍大刪“國防”預算　藍黨團痛批瘋了

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／“立法院”日前三讀通過2025年度總預算，美國有不少智庫針對“國防”預算刪減提出疑慮，科技專家許美華6日爆料，有華府智庫來台想約中國國民黨“立委”談這個議題，結果被國民黨團總召傅崐萁下封口令。對此，國民黨“立法院”黨團20日痛批，民進黨真的瘋了！為了全台大惡罷，台美關係、“國家安全”都可以拿來抺黑、造謠，國民黨團給予最嚴厲的讉責。



國民黨團指出，民進黨側翼說，藍白“立委”在“立法院”大刪“國防”預算，但事實是“國防部長”顧立雄在“立法院”公開承認今年“國防”預算比去年多了近400億元，潛艦自造案相關超過500億元新台幣預算，“立法院”一毛未刪。而此次“國防”預算大幅增加未被大幅凍結、刪除，更是國民黨團總召傅崐萁居中努力協調的結果。不容側翼無端抺黑、指控。



國民黨團強調，與美國在台協會（AIT）長期以來互動良好，溝通管道順暢、不容民進黨側翼無端胡亂指控、惡意扭曲抺黑。



國民黨團表示，民進黨不能為了一己之私的全台大惡罷，把“國家安全”、台美關係拿來進行政治操作、無端生事，其心惡毒至極，更有損“中華民國”2300萬全體民眾的整體利益，國民黨團必須嚴正駁斥，捍衛立場。



國民黨不論執政或在野，守護台灣、保衛台灣的決心及意志，從未動搖改變。國民黨團希望不論是自建或外購的軍購武器，都能有效保衛台灣2300萬全體民眾安全。反觀，民進黨司法追殺國民黨、傅崐萁不成，現在居然假借美國智庫名義，指控國民黨團“立委”、傅崐萁拒絕與美智庫溝通乙事。此事完全子虛有、造謠抺黑，必須嚴重澄清。



國民黨團表示，對於民進黨這些不知輕重、犧牲“國家安全”、全民福祉的網軍側翼，信口雌黃的不實言論，國民黨團必須給予最嚴厲的讉責。