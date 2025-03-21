美俄元首通話　高少凡：烏克蘭損失加劇

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中3月21日電（記者 方敬為）針對美俄領袖通話協商俄烏戰爭停火，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，俄國總統普京只願答應停止攻擊能源設施30天，顯然，對美國提出的條件並不滿意，並只同意對俄國有利的面向。美國總統特朗普要促俄烏停火，既然先前由國務卿盧比歐等傳統建制派對俄交涉無法突破，後續很可能由特朗普親自對普京協商，烏克蘭若持續不妥協，損失很可能更多。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



美國總統特朗普和俄羅斯總統普京18日針對俄烏克蘭戰爭一事進行通話，雙方經討論後，普京同意在能源基礎設施方面停火30天、互換175名戰俘。對此，有俄媒報導指出，普京要求特朗普正式承認，俄軍在烏克蘭的4州佔領區與克里米亞屬於俄國領土，包括盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）、劄波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松州（Kherson）以及克里米亞，理由是“俄國已到手的不退還”。



對於美俄領袖協商俄烏停火的情況，高少凡認為，當中有美國MAGA派與建制派拉鋸的痕跡，特朗普先派國務卿盧比歐對俄談判，要讓傳統建制派有發揮空間，但真正決策的還是特朗普，從普京只願接受停止攻擊能源設施30天來看，對建制派提出的條件不買單，所以只同意對俄國有利的條件。



高少凡表示，此次協商不僅牽涉到俄烏之間的軍事衝突，更深層地反映出美國內部勢力的博弈。過去，由國務卿盧比歐及其他傳統建制派與俄方進行的外交斡旋，屢屢未能實現突破，促使特朗普親自上陣與普京對談。換言之，俄烏戰爭要真正停火，可能非短期可成。



高少凡指出，從經濟與戰略角度來看，能源問題始終是俄羅斯國家利益的重要支柱。事實上，俄國作為全球重要的能源輸出大國，其能源供應的穩定性不僅影響著國內經濟運行，也直接牽動著歐洲乃至全球能源市場的脈動。當前美俄談判所涉及的停火條件，主要針對能源設施，這一議題無疑對俄羅斯更為有利。

