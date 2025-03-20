柯文哲出庭　約200支持者法院外聲援

約200名民眾黨支持者、小草安靜地聚集在北院周邊聲援柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6月。台北地方法院20日提訊柯文哲，經民眾黨號召，下午4點已有約2百人聚集在鄰近台北地方法院的博愛路與愛國西路口。現場氣氛雖平靜，但民眾黨支持者、小草年齡層偏年輕，在下班後也可能越聚越多人。



北院20日首度提訊柯文哲，約200名民眾黨支持者、小草安靜地聚集在周邊聲援，年齡層從年輕人到老人都有，不少人手上拿著“北檢清德宗東廠”、“黨檢媒一體，司法搞雙標”、“相信柯文哲清清白白”、“今日柯文哲，明日任何人”、“賴政府”極權天怒人怨”等旗幟與手舉牌聲援，也有不少民眾乾脆靠牆而坐，打算省點體力做長期抗戰。



警方也陸續加派人力，在集會現場有約10名警力戒備，越靠近台北地檢署外警力就越多。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，被起訴求刑28年6個月，自去年8月底開始，大多時間均遭羈押禁見。台北地方法院3月20日首度提訊柯文哲，進行準備程序庭。



由於“監察院”19日在北院首次提訊柯文哲前公告，查柯文哲違反政治獻金法，裁處新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元，再度讓柯案關注度升溫。