台灣玉山夢幻冰雪　鐵鍊也凍出成排冰柱

玉山主峰線積雪逾15公分，碎石坡鐵鍊凍出成排冰柱。（玉管處提供） 中評社嘉義3月20日電／強烈大陸冷氣團加上水氣充足，全台高山地區18日起遭瑞雪冰封，20日未下雪，玉山公園管理處（玉管處）派員巡視主峰線，積雪超過15公分，碎石坡、風口鐵棚區結冰溼滑，鐵鍊也凍出成排冰柱，排雲山莊18日迄今勸導逾164名山友下撤。



強烈冷氣團帶來低溫和水氣，玉山17日起就開始陸續降雪，玉山排雲山莊積雪高達7.5公分。20日下午2點40分玉山氣溫仍只有0.4度，積雪豐厚暫時不會消融，玉山主峰夢幻冰雪奇緣畫面曝光。



玉山公園臉書20日發出主峰冰封畫面，由於玉山地區持續冰凍在零下低溫，積雪豐厚暫時不會消融，“真實版冰雪奇緣畫面”在主峰上演。不過玉管處提醒，冰晶雪景雖然漂亮，但卻潛藏高度危機，現在正是玉山地區攀登危機最高的冰岩混合地形。



玉管處提醒，山友近期上山務必依雪季管制措施備妥“冰爪、冰斧、頭盔”等“雪地三寶”，並且需要有專業嚮導帶隊，通過碎石坡積雪結冰之險峻地形或風口鐵柵欄脫離處需謹慎通行，必要時更應架設繩索確保或勇敢撤退，以做最安全的攀登考量。



玉管處表示，排雲管理站人員20日趁沒下雪巡視玉山主峰步道，高山地面、植物都被冰雪覆蓋，其中碎石坡、風口鐵棚區遭冰封，路面厚厚一層結冰，棚架和鐵鍊也有成排冰柱，高山峰是強勁，即使穿著專業登山冰爪，稍有不慎，仍可能失足摔倒，相當危險。



排雲山莊指出，18日玉山群峰下雪，步道積雪結冰濕滑，山莊內63名山友未登頂就下撤；19日零星降雪加上步道積雪結冰，41名山友基於安全也放棄攻頂；20日基於登山安全，60多名山友經勸道下山。



玉管處副處長邦卡兒.海放南說，排雲以上山區氣溫都在零度以下，玉山主峰線積雪厚度超過15公分，積雪短期內難消融，加上氣象預報下周仍有冷氣團來襲，由於低溫容易失溫，甚至出現急性高山症，提醒山友近期勿冒險攀登高山。