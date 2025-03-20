民進黨網路社群培訓　沈伯洋傳授破解認知戰

民進黨舉行網路社群培訓活動。（照片：民進黨提供） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）民進黨副秘書長何博文今天出席網路社群培訓活動表示，期盼透過網路爭取更多人的認同、透過網路傳達正確的訊息。民進黨不分區“立委”“立委”沈伯洋則在會中分享說，透過實際攻防分享，提供認知作戰破解因應方式，更傳授如何活用社群網路的能量。



民進黨連續二年規劃於北、中、南地區舉辦網路社群培訓課程，首場於今日在台北舉辦網路社群經營管理暨培訓“自媒體加分術”，會中除了有民進黨何博文副秘書長出席始業式勉勵學員，更邀請到新媒體中心主任阮俊達、沈伯洋、KOL石明謹及業界短影音講師，第一手傳授學員網路社群經營技巧。



民進黨在活動結束會發出新聞稿與照片。



沈伯洋提及，近幾年民進黨受到認知作戰的影響，遭遇大量假訊息的攻擊，民眾不一定有辦法判斷，透過實際攻防分享，提供認知作戰破解因應方式，更傳授如何活用社群網路的能量，第一時間把最正確的訊息以最有效的方式傳達給民眾的技巧。



民進黨表示，2025網路社群管理培訓課程內容豐富、師資專業，除了演算法概念、認知作戰因應課程，更請來知名KOL石明謹球評、業界短影音講師團隊傳授學員網路社群經營上進階實務技巧。



何博文表示，民進黨一向非常重視跨世代溝通，透過經營社群強化與民眾的溝通對話管道。同時，網路社群傳播已經來到了新的時代，民進黨要有全新的思維、與時俱進，期盼透過網路爭取更多人的認同、透過網路傳達正確的訊息，希望能夠達到迅速、資訊正確，有效的傳達政策訊息。



阮俊達說，網路社群經營重點的三大核心演算法、使用者心理、虛實整合，也透過實際案例分享，分享學員網路社群經營的不同思考面向。

