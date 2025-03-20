鍾東錦力推6大景點　邀全台遊客苗栗賞桐花

苗栗縣政府今日舉辦“台灣觀光100亮點”宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月20日電（記者 盧誠輝）“交通部”觀光署帶領各縣市推動“台灣觀光100亮點”，4月正值苗栗桐花盛開季節，苗栗縣首次擔任4月主打星，無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日出席宣傳記者會時力推苗栗6大觀光景點，邀請全台遊客到苗栗賞桐花、品嘗道地的客家美食，還有機會把大獎帶回家。



苗栗縣政府今日舉辦“台灣觀光100亮點”宣傳記者會，包括鍾東錦、雪霸“國家公園”管理處處長林文和、苗栗市長余文忠、苗栗縣議員孫素娥、鄭碧玉、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、大湖鄉長黃惠琴、苗栗縣政府文化“觀光局長”林彥甫及苗栗縣各觀光協會理事長等均一同出席。



鍾東錦表示，4月正值苗栗桐花盛開季節，苗栗首次擔任4月主打星，此次結合浪漫4月雪桐花季、6大觀光亮點、雙重集章與抽獎好康，特別推出“台灣觀光100亮點-苗栗精彩耀眼”為主題的一系列精彩活動，活動從4月1日起至10月31日止，期盼讓每位來到苗栗的旅客，都能留下難忘的回憶，攜手一同見證苗栗觀光的耀眼升級，再創新里程碑。



苗栗縣府文觀局長林彥甫指出，此次活動結合6大觀光亮點，包括苑港漁港、鯉魚潭水庫、明德水庫、雪見遊憩區、觀霧遊憩區及鐵道自行車，從鐵道懷舊風情、山林秘境到湖泊美景與海港風光，展現苗栗豐富自然與文化魅力，旅客只要前往6大觀光亮點透過GPS集章即可享點數雙倍送，再加碼抽Dyson V8吸塵器、輝葉3D美腿機、白沙屯聯名鞋款、住宿券及舊山線體驗券等好禮，總市值超過30萬元新台幣。