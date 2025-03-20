檢方要求延押　柯競辦財務長李文宗否認管錢

李文宗。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月，柯文哲等4名被告20日至台北地方法院進行起訴後首場一審庭。同案被告、柯文哲時任競選2024辦公室財務長李文宗出庭，北檢檢察官認定李文宗與柯文哲隨行秘書遠親許芷瑜（綽號：橘子）有幫柯文哲協助財務關係，有串證、逃亡之虞，要求延押。李文宗駁斥完全不合理，他只是幫柯文哲競選期間增加曝光、募款，其他時間沒管錢或運作財務。



李文宗下午近3點出庭，審判長為北院法官許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今，李文宗有委任辯護律師李傳侯、唐于智，北檢檢察官為廖彥鈞、李進榮、唐仲慶。



鏡週刊在台北地院尚在開庭時，拋出報導指出，柯文哲在去年3月間與大帳房李文宗談論副手吳欣盈是否擔任中央委員時，柯文哲向李文宗先談到，吳欣盈要繳責任額募款100萬元，但有疑慮就不用談了，柯隨後表示：“她的思考邏輯和我們台灣人是不一樣的，她真的拿了橘子400多萬的現金，這就已經讓我對她刮目相看了。奇葩！”2023年12月間藍白合破局後，柯文哲還拿他與吳欣盈合照的競選海報問李：“你覺得這款海報好嗎？我總覺得吳欣盈在上面好像會募不到錢。”李文宗聞言告訴柯，因為帳戶的名稱有副手，因此擬做兩個版本，一個有柯文哲及吳欣盈，另一個只有柯文哲。



北檢檢察官李進榮指出，李文宗涉犯收賄、公益侵占、背信罪嫌重大，恐有能力滯留海外不歸，與柯文哲、李文宗妹妹李文娟是密切的黨務長官幕僚、親友關係，更曾叫李文娟碎掉紙條過，李文宗與許芷瑜都是被柯文哲交代處理財務之人，有串供、滅證、逃亡之虞，4月1日屆滿羈押期，但仍有延長羈押必要。



李文宗表示，外界將他視為柯文哲大帳房，但他只在2023年5月20日就任財務長到2024年1月13日選舉結束那段期間，跟財務有點關係。他之前都在業界，2018年5月1日擔任台北市政府顧問後才碰政治。他不可能去做財務，如果講管錢，那更是沒有。

