賴正鎰：台去年觀光逆差220億美元　缺陸客

疫情前後，台灣入境旅客的主要國家地區人次統計。(照片：賴正鎰提供) 中評社台北3月20日電／商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光逆差擴增至220億美元，台灣旅遊市場長期“入不敷出”，旅遊業恐進入艱困期。台灣觀光復甦速度落後，他直指缺乏陸客是關鍵問題，當其他國家都展雙臂歡迎陸客，台灣卻獨缺大陸這一大塊觀光拼圖。



根據賴正鎰提供的資訊，疫情前，2019年陸客來台217萬多人次，位居第一，但去年，只有43萬人次，差距甚大。



台灣觀光逆差以日本最嚴重，2024年，台灣人有600人次到日本旅遊，卻只有131萬人次日本人到台灣。



賴正鎰呼籲，政府應儘快開放兩岸團客及自由行，挽救台灣旅遊業生計。他提八大建議，包括觀光署國際宣傳預算應從每年12餘億元至少增為30億元，尤其要多用短影音拍出台灣之美與感動的故事，透過網路行銷全球。



賴正鎰說，新冠疫情及三年俄烏戰爭為全球帶來通膨及物價上漲，原期待美國總統特朗普協調中止俄烏戰爭，但短期內應還看不到，他對墨、加及大陸加重關稅政策反反覆覆，加拿大跟大陸公開宣示反擊，一連串高關稅，讓美元強勢，全球將有新一輪通膨壓力，在美國國內也難逃通膨加劇。他認為新一輪的通膨將會反映在未來兩年的全球經貿，並對國際旅遊消費產生影響，比如機票漲價，住宿也變貴。



他指出，2024年來台約785．8萬人次，雖較2023年的648．7萬人次，年增21％，但2023年全面開放邊境的第一年，僅回復到2019年的來台人數約五成五，近兩年入境以東南亞國家最多，其中又以星、馬為主；去年日本來台人數有增加，接近港澳入境人數，均約131萬餘人，分別二、三名，相較於亞洲鄰近觀光旅遊國家，台灣觀光動能真的恢復太慢了。



他直言，台灣觀光動能恢復這麼慢，缺少的一塊大拼圖，就是大陸觀光客。他說，陸客來台人數從2015年的最高峰418萬人次，減到2017年的273萬人次，後來疫情兩岸旅遊中斷。兩岸航班逐漸復航，但至今大陸團客與自由行仍未開放，只有部分專案申請或旅居海外的大陸人士可以來台，前年與去年分別僅有22萬人次及43萬人次來台，令人遺憾。

