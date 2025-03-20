星前外交官馬凱碩：台灣走向台獨恐變監獄

新加坡前外交官馬凱碩。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／新加坡前外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）17日在微博發布他半年前在台北的演講。馬凱碩表示，“地緣政治是非常現實和殘酷的，有些台灣人一邊煽動‘台獨’，一邊還在幻想‘獨立’之後的日子”。馬凱碩告訴他們，如果繼續走向“台獨”，那麽台灣不但不會變成一個“獨立國家”，反而會變成一座“監獄”。



馬凱碩17日於微博發布半年前他在台北的演講。馬凱碩說，他當時對台灣朋友說了一些實話，指“地緣政治是非常現實和殘酷的，有些台灣人一邊煽動‘台獨’，一邊還在幻想‘獨立’之後的日子”。



現年77歲的馬凱碩曾任新加坡常駐聯合國代表、聯合國安全理事會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長、新加坡國立大學亞洲研究所傑出研究員。 他從1971年到2004年擔任新加坡常駐聯合國代表。他擔任該職期間，於2001年1月到2002年5月擔任聯合國安理會輪任主席。



馬凱碩表示，如果繼續走向“台獨”，那麽台灣不但不會變成一個“獨立國家”，反而會變成一座“監獄”，到時候就真的沒人可以救他們了。而現在台灣已經越來越接近那個危險的時刻。



從馬凱碩的影片勸告，“台灣最明智的做法應該是什麼？我認為台灣非常重要要意識到，在這樣一個危險的時刻，必須對你的行為非常小心。我知道台灣有些人，認為對台灣有利的是某種形式的獨立，但這在任何情況下都是危險的，但在現在的時刻，會特別危險”。



馬凱碩更舉例，“如果你走進一個充滿瓦斯的房間，你點燃火花，會引發一個大爆炸。那些推動獨立的人，必須理解其中的危險”。

