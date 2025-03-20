趙少康：朱立倫過不了這關也不用想黨主席

趙少康表示，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩。（照片：趙少康臉書） 中評社台北3月20日電／民進黨昨召開中常會，民進黨主席賴清德下全台動員令，宣布從19日起，民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為“民主連署站”，代收全台罷免連署書。中廣前董事長趙少康20日在臉書發文表示，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子；過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028大選也會更艱難。



趙少康說，賴清德終於如民進黨團總召柯建銘所說的“大出場”，用正式公文宣告，將發動“國家機器”投入大罷免。



趙少康指出，賴清德上任至今，一件“福國利民”的事都沒做，對內找敵人、對外惹敵人。身為“中華民國總統”，做得最好的職務是民進黨主席，之前是騙是賴，拿側翼當公民團體。現在假裝半天不演了，只是因為第二階段連署不易，必須正式動員府院黨、民代、媒體、宗教外圍，民進黨說什麼“守護民主、為公民加油”，全都是幌子、狐狸尾巴終於露出了。



趙少康表示，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子，縣市議員服務處、地方黨部、友好商家應該全面動員，把能拿出來的資源都拿出來，不要捨不得。過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028大選也會更艱難。



趙少康批評，民進黨身為執政黨，已執政多年，應該為“國家”的長治久安著想，以台灣長遠利益優先，不能為了一黨、一人之私，置台灣2350萬人民的前途與安危於不顧。人民想要的是日子安穩、經濟繁榮、安居樂業，當家的人卻不斷鬧事，大罷免啟動已無法抵擋，台灣注定空轉，對立永無寧日，非綠選民只能用“不同意”票，告訴民進黨“你們錯了”。