柯出庭火力全開　批賴、嗆檢威脅抹黃逼認罪

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月，今日一審首次開庭。柯文哲當庭站立暴怒，洋洋灑灑講了數十分鐘，逐一反駁涉犯的收賄、圖利等罪，怒嗆賴清德搞到台灣分裂，並痛批北檢檢察官林俊言惡意、恐嚇、威脅抹黃施壓、逼迫認罪，大嗆“我恨死北檢檢察官！”



法官許芳瑜制止柯文哲別攻擊檢方、對法官講就好了，全場小草大笑，法警請現場安靜，許芳瑜看柯文哲講稿還很多，宣布休息一下，柯文哲還說“講到一半中斷，氣氛會不好”，全場又大笑。黃國昌更說“熟悉的柯文哲回來了！”小草、黨工均亢奮。



柯文哲傍晚5點10分出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今。柯文哲委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。出庭的北檢檢察官為廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺等。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。



廖彥鈞逐一念完威京集團主席沈慶京行賄柯文哲1500萬元新台幣，以及圖利、侵占公益、收賄、侵占政治獻金等罪後。許芳瑜要確定下次與證人的交互詰問庭期，但辯方需要一周討論。



當許芳瑜問柯文哲有無對檢方指控表述意見時，柯文哲站立，脫下眼鏡，義正嚴詞讀出事先準備好的稿子，狠狠瞪著檢察官，並說近一年被收押、關在看守所，他在獄中才看到所謂210萬元政治獻金收賄，還有找不到證據的1500萬元等相關報紙報導，竟誣賴他收賄、圖利。他有調閱過去京華城案的3場便當會、4個公文及公展紀錄，一堆人都簽章，難道所有人都是護航京華城容獎案圖利？為何過了2年的陳情個案，他才收到210萬元民眾黨政治獻金後謝？完全沒邏輯。



柯文哲說，他沒指示任何人護航京華城案，決行速審速決也只是希望減少訴訟程序，檢察官都刻意羅織罪名，他有任命負責人副市長黃珊珊就是象徵專案有人管，檢方指控全都違反常識，他很坦蕩，但檢方聯手鏡傳媒對他抹黑、抹黃，蓋市長的辛章就放水圖利嗎？那是陳情個案、秘書處組長蓋的、轉給局處處理。