柯文哲法庭痛哭飆罵　爸走了我怎會原諒你們

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6月。他20日下午在起訴後首場一審庭火力全開，狂罵民進黨、台北地檢署、鏡周刊是黨檢媒一條龍、濫殺無辜、葬送台灣民主及司法。他也數度嚎啕大哭，泣不成聲談爸爸柯承發病逝、不能盡孝道，旁聽席的柯家人、黨工小草、甚至部份記者都哭成一團，柯文哲數度飆淚，氣急敗壞指著檢方說“我爸爸走了，我怎麼會原諒你們！”遭法官制止。



柯文哲傍晚5點10分在台北地方法院出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今，柯文哲有委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，北檢檢察官為廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺等。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。



柯文哲花了1小時多，看著講稿進行冗長發言，中場還休息10分鐘。柯文哲談及，他是選過“總統”的人，根本不會刻意對京華城這樣的陳情個案有這麼多介入、護航、貪汙收賄圖利，與其叫他看這個陳情案細節，他對中美三公報、與美台關係等還比較有興趣看，他完全沒必要護航京華城案並收賄。他固然在民眾黨的政治獻金有瑕疵、做不好、申報“監察院”一筆亂帳，但都會反省檢討。但京華城案，北檢檢察官幻想太多、近乎通靈，他根本也沒必要去圖利或收一些大老闆的錢，都是假的。



柯文哲說，他是選過“總統”的人，一切公開透明、沒私心，但北檢集合“全國”力量在誣陷他，根本找不到金源，他要強調，他根本沒有什麼海外基金、資產、比特幣、鑽石黃金、在美國夏威夷、舊金山也沒房產等，居然會被說有侵占公益、政治獻金罪，他已被羈押7個月，他還是很感恩支持者，他繼續努力奮鬥。



柯文哲說，他還是清廉、勤政、愛鄉土的柯文哲，感謝柯粉小草沒放棄過他，他相信台北市政府的公務員絕對不會犯法，怎可能所有公務員、專家學者一面倒護航京華城案圖利？而他雖然對北檢檢察官林俊言很反彈，但對一些地檢署、廉政署、調查站、台北看守所的基層人員還是很感謝，他們甚至有的人還會偷偷跟他說“阿北加油！”就像有他不認識的支持者每天都在北所外為他加油。

