程祥雲：美對中兩手策略　霸權戰略目標相同

台灣前駐英國副代表程祥雲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月21日電（記者 盧誠輝）台灣前駐英國副代表程祥雲接受中評社訪問表示，美國總統特朗普上任後，對中國的態度看似與美國國務卿盧比奧不同調，但這是外交上很常見的兩手策略，一個扮白臉，另一個扮黑臉，兩人最終的戰略目標還是相同的，主要是想藉由繼續壓制中國去維持美國的霸權地位，並從中獲取美國自身的最大利益。



程祥雲，美國喬治城大學外交碩士，1981年進入“外交部”工作，曾派駐美國芝加哥、瑞典、越南、馬來西亞與英國，2020年退休，現任對外關係協會東協中心副執行長。



程祥雲指出，特朗普現階段對中國看起來比較像白臉，經常對外強調自己跟中共中央總書記習近平有多好，甚至還對外放話不久後就將舉行“特習會”，特朗普的目的是希望以主動示好的方式，去拉近和習近平間的距離。因為特朗普深知中國還是美國要維持世界霸權的最大競爭對手，因此希望藉由拉攏的方式，讓中國能或多或少關照一下美國的利益。



他分析，盧比奧對中國的態度則明顯和特朗普不同，以大陸最近在台海附近舉行的“聯合戰備警巡”來看，盧比奧對中國的談話就相當強硬，表面上看似盧比奧對台灣比較友好，但實際上只是照著特朗普的劇本在走，兩人玩的就是在外交上常見的兩手策略，兩人最中的戰略目標還是相同的，並不會因為兩人唱雙簧，美國對中國的戰略就會有所改變。



程祥雲說，如果用白話文來說，特朗普的做法比較像是“我對你好，所以你也要對我好”，但盧比奧的做法則是“我對你好，但你不要對我不好”。說穿了，兩人最終還是為了美國自身的利益，只是現階段特朗普把焦點放在中國，而盧比奧則把焦點放在台灣，但兩人的立場和態度都是相同的。

