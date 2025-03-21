中評觀察：美國狂催台灣備戰是準備做什麼？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電（評論員 林淑玲）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，引發兩岸動盪。台軍方漢光演習以2027年大陸攻台為想定，3月27日也要在台南舉行“全社會防衛韌性委員會實地演練”，美國毫不避諱催促台灣備戰是看到了什麼？準備做什麼？包括賴17條也是美國催生的？



美國總統特朗普上任後，對台灣安全、防務歸納有三大重點，第一，特朗普從未承諾保衛台灣；第二，美要求台灣增加防務預算，特朗普曾提及應該要達到GDP的10%（目前為2.45%），賴清德承諾要加到3%以上；第三，美國加速要求台灣加強自我防衛，日前傳出美方要求台灣將義務役從現行一年延長為二年，美國務院回應強調“不對私下溝通發表評論”。



美國緊盯台灣提升防衛，值得注意的是，美國國務院雖保守稱賴17條只是“提案”，但美國在台協會（AIT）處長谷立言日前在玉山論壇公開肯定賴清德提出“打擊中國間諜”活動和影響的行動，將能進一步加強美台合作能力。AIT事後並將這段文字全文發上臉書。美國認為賴17條可以加強台美合作，意味著美國是支持的，至於賴17條是否美國所催生，也留下很大想像空間。



賴17條內容包山包海被視為建構備戰法治，以恢復軍事審判來說，前“立委”郭正亮即解讀，未來50歲以下男性教召不到就軍法審判；曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役少將栗正傑更分析，敵前逃亡唯一死刑，軍審是為開戰做準備。

