黃國昌火大轟北檢　配合綠要讓柯永不見天日

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，遭台北地檢署求刑28年6月，台北地院20日傍晚提訊柯文哲，柯文哲當庭倡言2個多小時，到晚上8點10分才陳述完畢中場休息，民眾黨主席黃國昌也趁機下樓，花了10分鐘火力全開猛批台北地檢署配合民進黨政府，要讓柯文哲永不見天日，但他相信事實攤在陽光下，最後會還給柯文哲清白。



黃國昌在結束訪問後，也不忘拿起挺柯網紅“Dear Nana”直播的麥克風，對著鏡頭揮手、向觀看直播的民眾道，大家辛苦了，相信邪惡最終是不會戰勝的。展現其拉攏粉絲的體貼一面。



黃國昌接受媒體訪問表示，今天開庭他一開始旁聽時滿開心的，因為熟悉的柯文哲回來了，面對檢察官的指控卷證，柯文哲在法庭上非常明確的一點一點清楚駁斥，包括檢察官誤指京華城容積獎勵是違反都市更新條例等事，檢察官為了羅織罪名，連最基本的事實都沒搞清楚，甚至檢察官也完全說不清楚2020年7個自然人以政治獻金捐款給民眾黨，到底是基於什麼目的而交付，合法的政治獻金竟然被誤指為賄款。



黃國昌說，柯文哲說得非常好，這已經不是檢察官羅織罪名了，而是“莫須有”，雖然他一開始旁聽滿開心的，但聽到最後心情非常沉重，一個戮力從公的台北市長，檢察官竟然用東拼西湊的方式政治追殺，而這樣的邏輯錯亂、不堪一擊，竟然關押了柯文哲7個多月，甚至利用這7個多月透過黨檢媒一體進行一條龍式的抹黑，目的不僅是要抹殺柯文哲的人格，更是配合民進黨政府，要永遠讓柯文哲不見天日。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，被起訴求刑28年6個月，自去年8月底開始，大多時間均遭羈押禁見。台北地方法院3月20日首度提訊柯文哲，進行準備程序庭。