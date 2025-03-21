邱進益：賴17條是走向戰爭第一步 很危險

前海基會副董事長邱進益接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略。前海基會副董事長邱進益向中評社表示，所謂的賴17條很可能演變成兩岸走向戰爭的第一步，而將大陸定義為“境外敵對勢力”，更是“兩國論”的進一步落實，如果賴清德執意走下去，會非常危險。



邱進益認為，賴清德似乎有種“使命感”，看起來在其任內真想完成“台獨”目標，所以並非過去賴自己所說是“台獨”的務實工作者，現在他的一言一行完全不務實，只是賴的身邊似乎也沒有智囊團可以提供意見或稍微拉住他。



邱進益提及，現在讓人最擔心的是，賴清德此舉已引起大陸強硬反擊，國台辦方面都出現如粉身碎骨、斷然措施等等字眼，都顯示了兩岸緊張程度，接下來大陸在平日的軍機繞台或者加強演習強度時，雙邊稍有不慎，擦槍走火、出現碰撞，真的可能引爆戰爭。



外交官出身的邱進益曾於李登輝任內擔任“總統府”副秘書長、發言人；國家統一委員會研究委員會召集人、執行秘書，也曾任駐斯威士蘭代表、駐新加坡代表等。30年前舉世矚目的辜汪會談，當時身兼海基會副董事長和秘書長的邱進益，就是談判主力之一，協助辜振甫打開兩岸交流僵局。

