柯文哲稱選舉捐款全用完　嘲諷不能笑陳明文

法庭內情況手抄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6月。柯文哲20日晚間在起訴後首場一審庭表示，檢方質疑的個人捐款、政治獻金等，他全用在大選，全都用完，絕對沒花在他個人身上。還酸“我都沒記帳，全都花掉，我不能笑陳明文了（陳明文2019年在高鐵遺失300萬元新台幣現金皮箱），陳也沒記帳。”



柯文哲傍晚5點10分出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今。柯文哲委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。北檢檢察官為廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺、郭建鈺、陳玟瑾、陳思荔、唐仲慶。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。開庭時間漫長，一直到晚間9點多仍持續進行中。



柯委任律師鄭深元針對檢方指控柯文哲涉嫌收賄部分發表1小時的駁斥言論。柯律師陸正義就柯被控侵占公益罪也要發表50分鐘的駁斥言論。



台北地檢署指控柯文哲未報政治獻金、接受個人捐贈的款項流向不明，依公益侵占、背信等罪起訴柯文哲，檢方認定柯文哲侵占中國國民黨籍基隆市長謝國樑母親謝林曼麗捐贈了200萬元、信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文200萬、東方文華董事長林命群200萬等3人政治獻金共600萬元，以及利用木可公司侵占6234萬餘元，日前遭“監察院”罰374萬元、沒入5579萬不法政治獻金。



柯文哲表示，他選舉經費都用掉了，法官質疑是2022年，但2022年就是有九合一地方縣市首長選舉，全都用在民眾黨這個小黨了，絕對沒有放進私人口袋，100%沒私用。



“我這600萬沒記帳，以後不能笑陳明文了！”柯文哲嘲諷，還好自己沒記帳、記不清楚，不然又害到誰，講實話他全都用在選舉了，且小黨還不夠用，他是全台輔選。謝國樑母親等3人的600萬統統用完。

