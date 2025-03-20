柯喊為支持者死在牢裡都不逃　檢方爽就好

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6月。台北地檢署檢察官在起訴後首場一審庭出具證明指柯文哲有主導影響京華城弊案、與威京集團主席沈慶京有不當行為、侵占政治獻金等相關事證。柯文哲反駁，檢方別當親綠側翼四叉貓，民進黨才是最想要他逃亡、民眾黨垮掉，但他為了支持者死在牢裡都不會逃，檢方就只是想關他，“那你們爽就好了，我沒差，我在牢裡讀書！”



柯文哲傍晚5點10分出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今。柯文哲委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。北檢檢察官廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺、郭建鈺、陳玟瑾、陳思荔、唐仲慶。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。開庭時間漫長，一直到深夜10點多仍持續進行中。



林俊廷指出，柯文哲隨行秘書許芷瑜還在逃亡中，更曾傳簡訊給沈慶京說換了手機，若沈慶京有需要新竹或“立委”幫忙，可以告知他。另外民眾黨籍台北市議員陳宥丞還在去年5月24、31日傳台北市議會成立的京華城專案調查小組會議紀錄與對話紀錄給柯文哲，去年7月9日也傳，還包括專案小組召集人、國民黨籍台北市議員游淑慧、民進黨籍台北市議員趙怡翔的對話紀錄。然後陳宥丞再傳到8人line群組，裡面有柯文哲、白委黃珊珊、白議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱、柯委任辯護律師陸正義、余宛霖、黨秘書長周榆修、政策會執行長郭威瑤、民眾黨“立院”黨團主任陳智菡，討論要進行政治攻防做準備，還要提防新竹市長高虹安案，柯文哲還回台北市府交給陳宥丞了。請柯別再用司法迫害，像台智光案中的國民黨籍台北市議員陳重文那樣廉價，至少陳重文是交互詰問完後才交保、帶電子腳鐐。



廖彥鈞說，時任都委會執秘邵琇珮、前台北市副市長彭振聲都是接受柯文哲指示交辦，別說都是北檢檢察官林俊言的問題，他們在法官面前也是認罪、指證柯，連帶證人劉秀玲、楊智盛、顏邦睿等都指證柯。柯文哲2023年11月3日還傳訊息給黃珊珊說過“小沈已給過，不要再找他，他財務也不好。”這是什麼意思呢？



柯文哲再度憤怒站立駁斥，北檢要怎回應跟鏡周刊進行黨檢媒一條龍操作？沒有程序正義，一再說謊，整個北檢都被林俊言欺騙嗎？還是就是共犯？他保證自己絕對沒指示京華城案，難道“中華民國”任何一個機關有問題就全都是賴清德的錯嗎？北檢動作太大，一定要收押他，但起訴書中哪個內容是收押他前就有的？另外他何必把個人政治獻金帳戶的錢還要轉給自己無法掌控的木可公司？都是去做競選處理，絕無私用，而他傳訊息給沈慶京也很正常，難道檢察官淪落到像四叉貓一樣看line說故事？

