旁聽柯文哲大戰檢察官　柯家婆媳笑臉返家

何瑞英與陳佩琪在晚上11點滿臉笑容地離開北院。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6月。台北地院20日提訊柯文哲等開庭，柯媽媽何瑞英、柯妻陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等人也從下午5點10分旁聽柯文哲與北檢在庭上過招，6個小時後，晚上11點才一同走出北院，結束馬拉松式旁聽。



看到兒子大戰檢察官的表現，何瑞英在陳佩琪攙扶走出來北院時，滿臉笑容，還特別向媒體笑著揮手道，“謝謝大家，大家辛苦了”與下午到北院排旁聽證時，神情嚴肅、不發一語十分不同。



聚集在捷運小南門站一號出口，鄰近北院路口的民眾黨支持者、小草，則一整晚平靜地守候聲援，偶爾喊著“賴清德下台”、“柯文哲加油”等口號鼓舞士氣，但未有進一步衝突的氛圍。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，被起訴求刑28年6個月，自去年8月底開始，大多時間均遭羈押禁見。台北地方法院3月20日提訊柯文哲、柯時任競選2024辦公室財務長李文宗、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇等人，進行準備程序庭。



柯文哲在庭上數度嚎啕大哭，泣不成聲談爸爸柯承發病逝、不能盡孝道，氣急敗壞指著檢方說，我爸爸走了，我怎麼會原諒你們！