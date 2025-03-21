媽媽與妻子揮手告別　柯文哲退庭前哭了

左起民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月，20日進行首次一審準備程序庭，從傍晚5點進行到深夜11點連續6小時，進行激辯。柯文哲在退庭要被押回台北看守所時，媽媽何瑞英、妻子陳佩琪都靠近微笑揮手，柯突然熱淚盈眶，雙方淚眼相望後分離，許多在場的黨工、小草看到都哭了。



法官裁定下次出庭時間暫定為4月17日上午9點半。柯文哲等4名被告4月1日屆滿羈押期，但今日不會裁定是否延長羈押。



柯文哲傍晚5點10分出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今。柯文哲委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。北檢檢察官為廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺等。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。開庭時間漫長，一直到深夜10點55分退庭。



柯文哲連珠炮痛批北檢惡意誣陷、政治辦案，置他於死地，他根本沒有什麼海角7億等，檢察官不要臉，他無法陪父親柯承發最後一程是一輩子遺憾。



柯委任律師陸正義、蕭奕弘、鄭深元均強調北檢指控柯文哲還有在逃共犯許芷瑜，根本是刻意連結延長羈押理由，許芷瑜去年就有返台過，柯文哲並無羈押之必要。



退庭時，何瑞英、陳佩琪在黨工攙扶下，靠近柯文哲。法官許芳瑜此時說，“被告還是羈押狀態，請勿與被告交談”。媽媽與妻子只能隔著法警及桌案，向柯文哲揮手微笑。柯文哲臉色木然，但一直凝視著母親與妻子，隨後眼眶泛紅，一旁的民眾黨主席黃國昌也一直看著柯文哲及律師團，等律師團離開進行討論。

