柯文哲午夜再上銬還押　小草守候高喊加油

民眾黨前主席柯文哲還押。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月，20日進行首次一審準備程序庭，從傍晚5點多進行到深夜11點，連續6小時。法官退庭前問柯文哲是否用膳完再離開，柯沒吃晚餐就上囚車還押台北看守所。儘管已經深夜，20多名柯粉仍守在囚車道高喊柯文哲加油，目送囚車駛離，才捨得離開。



柯文哲等4名被告4月1日將屆滿羈押期，北院將再擇期裁定是否延押或交保。



柯文哲20日下午3點從台北看守所被押解至台北地方法院，等到傍晚5點10分出庭，經過連續6小時馬拉松式訊問，中間休息時，柯文哲喊不用休息，直到深夜10點55分退庭。柯文哲在被訊問過程中，向旁聽的柯粉小草精神喊話“只要小草不放棄、阿北就不會放棄！”柯文哲下次出庭時間暫定為4月17日上午9點半北院第7法庭。



北院承審法官許芳瑜在退庭時有問柯文哲沒用晚餐，看是否要用膳後再離開。柯文哲並未用餐，在深夜11點16分準備上囚車。



柯文哲上囚車前，特別還看了一下囚車道的大批媒體鏡頭，記者喊“主席對接下來的庭是否有信心？對民眾黨是否仍有信心？”柯文哲看了記者一眼，並未回答，雙手上銬上囚車，經過在庭上與檢察官大戰數小時，神情看起來比以往低潮時從容。



當柯文哲的囚車離開時，“法務部”外的20幾名小草繼續高喊“柯文哲加油、主席加油、阿北加油！”柯文哲則在囚車內坐著，雖然深夜，精神看起來尚可。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。4人均於20日首次出一審準備程序庭。



接下來要出庭交互詰問。柯文哲的下次出庭是4月17日上午9點半；李文宗是4月22日下午2點半；應曉薇是4月10日上午9點半；沈慶京是4月10日下午2點半。