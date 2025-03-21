“央廣”爆長期詐領來賓車馬費　逾2千筆有異

近期“廉政署”展開調查，查出央廣有2000多筆領據有問題。圖為“中央廣播電台”網站。（“中央廣播電台”網站） 中評社台北3月21日電／“中央廣播電台（央廣）”4年前爆發詐領節目來賓車馬費弊案，當時“文化部”要求“央廣”委外調查，並將調查報告列為不公開文件。近期廉政署展開調查，查出有2000多筆領據有問題，包括虛報幽靈來賓及公務員以親屬名義冒領車馬費。



“央廣”隸屬“文化部”，董事長由官方派任，現任董事長為媒體人賴秀如，2022年上任至今；前任董事長為曾任香港擔任光華新聞文化中心主任的路平，任期為2015年至2022年。



調查報告指出“央廣”每年預算約新台幣5.4億元，其中超過八成來自政府補助，卻傳出長年偽造單據核銷補助案，每年達上千萬元。調查顯示，“央廣”在2015年至2021年間，發現2402筆單據異常。報告指出，“央廣”缺乏有效的內控機制，並備註這些數據可能與實際情況略有差異。



“央廣”下周四舉行董事會，有董事準備提案，要求“央廣”公開調查報告，以昭公信。“央廣”表示，已完成的調查報告都已陳報主管機關“文化部”，尊重“文化部”對該案的後續處置。



對此，“文化部長”李遠受訪表示，“央廣”的事件4年前發生後，“文化部”就請“央廣”找第三方會計師調查，進行財務上調查，當時就有責成“央廣”要在適當時候對外公開，“文化部”當時也主動送到檢調去調查。



李遠指出，“文化部”態度是開放政府，完全透明的態度，“央廣”也已經對外公布聲明，因為偵查不公開，所以儘量在法律允許範圍內全部公開，也會進行改革。



“央廣”稍早發出聲明坦承，這確實是“央廣”沉痾，“央廣”第八屆董事會即在2021年4月案發之時，遵照主管機關“文化部”之行政指導，經由公開招標程序，委託公正第三方單位會計師事務所調查，回溯2015年1月1日至2021年3月31日全數單據查核作業，並於2022年1月完成查核報告，函報相關權責機關，並積極配合後續之各項查核。“央廣”並且針對內部制度法規及作業流程層面多管齊下，採取諸多改善措施，此後已經杜絕任何違規或不法情事。

