藍推還民7天假　洪申翰：尊重“內政部”立場

洪申翰接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月21日電（記者 俞敦平）近期中國國民黨主張“還假於民”，內政委員會即將審查“恢復7天假”的相關提案，人事總處亦表示不反對勞動節放假，引發社會熱議。對此，台“勞動部長”洪申翰今受訪時表示，國定假日的調整確實有討論空間，但是否進入“立法院”修法，“勞動部”尊重“內政部”的決定。此外，洪申翰也談及今年政府預算大幅刪減，已影響“勞動部”業務運作，甚至導致部分人力縮編。他強調，預算審議應更審慎，以免影響勞工權益及社會整體服務品質。



近日，國民黨提出“還假於民”的主張，並推動恢復7天國定假日的修法提案，引起勞工團體與社會各界的討論。“立法院”內政委員會即將排審相關法案，而人事總處人事長蘇俊榮也公開表示，不反對勞動節放假。



面對這項爭議，洪申翰今受訪時表示，確實目前社會上有許多討論國定假日的調整，“勞動部”也一直與“內政部”及“行政院”等相關部會進行意見交換與溝通。



洪申翰進一步說明，“勞動部”對國定假日的調整持開放態度，認為有討論空間，但因相關規範屬“內政部”主管，是否進入“立法院”修法，“勞動部”尊重“內政部”的立場。他強調，“勞動部”作為政府團隊的一員，將配合“行政院”的決策與整體規劃。



此外，洪申翰也提及，今年政府預算大幅刪減，對“勞動部”的運作造成衝擊，不僅影響機關效能，也波及對勞工與民眾的服務與補助。他坦言，由於部分業務被迫縮編，使承攬人力無法續聘，對於這樣的結果感到遺憾。他呼籲，預算審議應更加審慎，避免對社會及勞工權益帶來深遠影響。他強調，若政府資源受到限制，將不利於勞動政策的推動，也可能削弱對勞工的保障。