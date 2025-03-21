柯文哲首次出庭大戰檢察官全文（二）

柯文哲首次出庭答辯全文。（照片:柯文哲臉書） 中評社台北3月21日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月。他20日下午在起訴後首場一審庭火力全開，狂罵民進黨、台北地檢署、鏡周刊是黨檢媒一條龍。柯文哲臉書小編將柯的答辯內容全文速記，昨晚即時在柯的臉書PO出5則發文，內容鉅細靡遺。



柯文哲昨日傍晚5點10分在台北地方法院出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今。柯文哲委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。北檢檢察官為廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺等。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。該準備程序庭從昨日傍晚5點多進行到深夜11點，連續6小時。柯文哲臉書小編在臉書PO出柯的答辯全文如下：



20250320柯文哲案準備庭速記全文（二）



去年四五月，媒體炒作京華城。第一次我有機會完整公開說明。我被收押禁見，不准和外界連絡，已經7個月。沒機會為自己辯護，還要面對特定媒體的抹黑、抹紅、抹黃，更可惡的是用檢調偵查不公開的資料來操作輿論。



但是我內心很坦蕩，我沒有圖利、貪污。我當了30年的外科醫生，都沒向病人收過紅包，怎麼現在會做什麼圖利、貪污、公益侵佔的事？



我們都希望台灣社會團結和諧，但在賴清德“總統”上任之後，“立法院”更分裂對立，吵吵鬧鬧，互不信任。面對這個複雜案子，司法單位很辛苦收集資料，我們要在龐大數據中，做理性的論辯，這不僅是為了公平的司法，這更是社會正義和民主政治的基礎。