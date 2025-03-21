柯文哲首次出庭大戰檢察官全文（三）

柯文哲臉書小編將柯文哲在法庭上的答辯以圖文的方式PO在臉書上。（照片:柯文哲臉書） 中評社台北3月21日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月。他20日下午在起訴後首場一審庭火力全開，狂罵民進黨、台北地檢署、鏡周刊是黨檢媒一條龍。柯文哲臉書小編將柯的答辯內容全文速記，昨晚即時在柯的臉書PO出5則發文，內容鉅細靡遺。



柯文哲昨日傍晚5點10分在台北地方法院出庭，審理法官為許芳瑜，書記官徐兆欣、通譯陳彥今。柯文哲委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。北檢檢察官為廖彥鈞、林俊廷、黃琬珺等。柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等黨公職均在場旁聽。該準備程序庭從昨日傍晚5點多進行到深夜11點，連續6小時。柯文哲臉書小編在臉書PO出柯的答辯全文如下：



20250320柯文哲案小編速記全文（三）



去年九月，我被收押，前四個月，我連抗告都沒有，我自認坦蕩，就讓你們去調查，應該很快就會澄清，結果竟然被收押禁見到現在。一直到起訴之後，我讀了起訴書，還有這三個月在獄中看了很多筆錄，才有機會以其他角度檢視京華城案，才恍然大悟，原來檢方是有罪推定，已有既定的立場，根本在羅織罪名而已；配合鏡新聞，一搭一唱的抹黑。



京華城和議員有金流，這個我們不知道，更何況金流發生的時間是在容積率通過之後，當時我們更不會知道，相信除了當事人，也沒人知道，而且金流的事情，和我們也無關。我就明白講，台智光案有議員被收押、有哪個公務員被押！？不是公務員每件事都有關係。

