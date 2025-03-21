花比人高！王惠美宣布彰化員林蜀葵花季起跑

王惠美致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月21日電（記者 方敬為）彰化縣員林市有大片蜀葵花田，每年3、4月盛開，成為城市特色，中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天宣布“2025員林蜀葵花季”將於3月29日起跑，她表示，蜀葵花的特色就是“花比人高”，歡迎各地遊客前來員林欣賞“花中巨人”，漫步在萬紫千紅的蜀葵花海，欣賞顏色繽紛的美麗花朵，感覺幸福又浪漫。



王惠美表示，進入春暖花開的時節，員林的蜀葵花田陸續綻放，感謝大明社區理事長張俊郎用心照顧8分地的蜀葵花田，花開得十分美麗，員林市是南彰化經濟及文化中心，還有許多在地美食及好玩景點，有百果山遊憩區溜滑梯、共融公園、龍燈公園、藤山步道等，近期還有黃花風鈴木、木棉花、蜀葵花、花旗木，接力綻放，歡迎來彰化，欣賞彰化的好、彰化的美。



員林市代理市長賴致富表示，員林市蜀葵花季活動今年已經邁入第11年，這次種植面積約有8分多，感謝縣府團隊的支持，也感謝員林代表會張國良主席及代表們支持公所，以及在地里長與大明社區所有成員的協助，讓今年活動可以辦得更加有聲有色。



今年員林蜀葵花季活動將於3月29日開幕，活動內容十分豐富，有精彩的表演、賞花區、文創美食市集、裝置藝術供民眾拍照打卡，且活動期間每週日還有表演，一路辦理到4月28日，精彩不停歇。