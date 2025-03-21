陳玉珍：柯文哲昨在法庭上是字字血淚

藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，遭起訴求刑28年6個月。20日進行首次一審準備程序庭，柯在庭上痛批檢察官羅織罪名，談到父親過世，柯情緒激動，一度痛哭到無法言語。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍21日受訪時表示，柯文哲在法庭上很多話都是字字血淚，沒有辦法見父親最後一面，更是身為人子一輩子最大的遺憾。她認為“不能原諒這些為虎作倀的人”。



柯文哲昨天在北院開庭時表示，京華城案被媒體炒作以來，這是他首次有機會完整公開說明。他在羈押期間，特定媒體抹黑、抹紅、抹黃，檢方指控他京華城案圖利，根本是有罪推定，羅織罪名，配合週刊一搭一唱。談到父親過世，柯因情緒激動，痛哭到無法言語。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，昨天柯文哲很多話是“字字血淚”，且《鏡週刊》在此案上，是把司法的偵查不公開變成笑話，這是大家都看到的。看來檢察官的確用不正當程序取得一些供詞，包括誘導、威脅、利誘。



陳玉珍說，柯文哲昨天提出這一點，這樣的不公正偵查過程，讓他沒有辦法見父親最後一面，身為人子一輩子最大的遺憾，“不能原諒這些為虎作倀的人”。



陳玉珍質疑，既然案子已經開庭審查，所有卷宗攤開在陽光下，為什麼還要繼續羈押柯文哲？而且羈押的是曾跟目前執政賴清德競選的在野黨主席，請問羈押的目的為何？