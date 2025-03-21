徐巧芯：基層軍人在瘋狂退伍　加1.2萬太少

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電／賴清德21日宣布提升志願役勤務加給及戰鬥部隊加給，作戰部隊基層官士兵，加給最高將提升每月新台幣1萬2000元。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日受訪表示，所有基層國軍現在都在瘋狂退伍，“加的太少了吧”，花這麼多錢買武器，卻不照顧軍人，國民黨會堅持國軍志願役加給2萬元的版本。



賴清德今宣布，“志願役加給”薪資待遇調整，少校階以下軍士官兵為國軍部隊的作戰主力，志願役加給增加5，000元；中、上校階軍官，屬專業領導職務，同步增加4，000元；將官增加3，000元。“戰鬥部隊加給”薪資待遇調整，第一類型戰鬥部隊加給，增加7，000元；第二類型戰鬥部隊加給，增加4，000元。



對此，徐巧芯21日在“立法院”受訪時直呼，“太少了吧”！所有的基層國軍現在都在瘋狂退伍，加薪不僅無感，還有很多人吵著要退伍。國民黨會堅持國軍自願役加給2萬塊的版本，這個版本會堅持到底。



對於外界認為國民黨刪凍“國防”預算？徐巧芯解釋，此次是歷來編列最高預算的一次，也是刪減最少的幾次，只刪除1.06%而已，根本是九牛一毛。跟其他部會相比基本上幾乎沒有刪，刪除的部分都是答應要做的事沒做到的。



徐巧芯質疑，民進黨在“國防”外交委員會才是多數，綠委有王定宇、林楚茵等人，國民黨衹有她、馬文君、黃仁、陳永康，韓國瑜與江啟臣不出席。如果刪除1.06%不合理話，為什麼綠委們不提出來不表決？民進黨都同意刪除，請問賴清德知不知道？