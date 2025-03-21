新黨副秘“立院”直播爆衝突　藍公投案受阻

藍綠委在議場內對嗆。（中評社 張嘉文攝） “立院”秘書長周萬來將議事槌收起來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天在院會中提案，發起反廢死、反戒嚴兩項公投，在討論程序時出現插曲，民進黨籍“立委”吳思瑤發言時指控新黨副秘書長游智彬進入議場二樓媒體席直播，還辱罵其助理，要求“立法院長”韓國瑜徹查此事。經韓國瑜宣告，確認游有媒體證，但屬於哪家媒體還需要進一步查證，此答案引發綠委不滿，眾人集結在議場發言台前大聲抗議。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘甚至走上主席台，想與韓國瑜溝通，但韓對此不想理會，希望回復院會秩序，柯一度拿起韓桌上的議事槌猛敲，國民黨團書記長王鴻薇見狀，隨即也跑上主席台要求柯建銘離開，藍綠雙邊也爆發激烈口角衝突。



綠委們在議場中高喊“大罷免大成功！”，藍委則喊“柯建銘想篡位！”，過程持續將近5分鐘。



韓國瑜透過麥克風希望綠委們保持冷靜回到座位，讓國民黨團的公投提案可以繼續討論，接著表決，讓下午的“行政院長”施政報告總質詢能順利，因今天是政黨質詢的最後一天，他不希望有所延宕。



但吳思瑤等綠委仍不斷叫罵，要韓國瑜出言譴責游智彬行為，但韓回說，“必須先經過調查，沒有調查怎麼譴責？”最終由於場面持續混亂，韓國瑜在無奈之下只好先宣布休息，下午二點半繼續開會處理公投提案，在場中抗議的綠委們才因此一哄而散。