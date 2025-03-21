要“盧媽媽回家”挨批歧視　柯建銘稱善意提醒

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月21日電(記者 俞敦平)民進黨立法院黨團總召柯建銘日前上節目喊話台中市長盧秀燕回家，別選總統的說詞，引發性別歧視爭議。他今日於立法院受訪時表示，自己的言論是出於善意提醒，並非惡意攻擊。他提到盧秀燕若想競選中國國民黨黨主席或總統，應慎重考量黨內矛盾與未來發展，並強調國民黨的政治路線與中國大陸的關係問題。他認為，自己的言論遭到國民黨刻意抹黑，但他仍堅持自己的立場不會畏懼。



柯建銘日前上節目時，評論盧秀燕與黃國昌的合照，並對盧秀燕未來的政治動向提出看法，他稱“盧媽媽就應該回歸家庭，不要再選總統了”。然而，這言論被外界解讀為帶有性別歧視的意味，進而引起藍白陣營的批評。



對此，柯建銘今受訪時回應，當時的發言並非出於惡意，而是基於善意的提醒。他表示，盧秀燕過去在立法院時，與他互動良好，也是一位個性溫和的政治人物。然而，若想競選國民黨黨主席甚至總統，必須具備足夠的領導魅力（Charisma），而不只是以“媽媽”的形象示人。他認為，國民黨內部矛盾重重，盧秀燕若想投入競爭，勢必面臨挑戰，並質疑朱立倫等黨內勢力是否會支持她的參選。

