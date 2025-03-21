朱立倫：賴17條讓台灣成為準戒嚴、準戰爭

國民黨主席朱立倫今日出席首場政策說明會痛批賴17條已讓台灣成為“準戒嚴”狀態。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今日到新竹縣竹東鎮出席政策說明會表示，賴17條在上周宣布後，已讓台灣變成“準戒嚴”的狀態，也讓兩岸變成“準戰爭”的關係，主要就是為了實現賴清德個人的獨裁與“台獨”的目的，讓民進黨未來可以繼續一黨獨大、一黨獨裁。



國民黨新竹縣黨部今日在竹東鎮舉辦政策說明會，包括朱立倫、國民黨副秘書長江俊霆、國民黨發言人楊智伃和國民黨籍新竹縣副縣長、新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨籍新竹縣議員徐瑜新、上官秋燕、彭余美玲、黃豪杰等出席。國民黨籍新竹縣議員共22席，衹有4位到場。朱立倫僅在現場停留30分鐘。



朱立倫指出，賴清德上周宣布賴17條，把中國大陸定義為“境外敵對勢力”。但從1991年動員戡亂時期停止後，兩岸早已不再是敵對關係，從李登輝時代開始，到陳水扁、馬英九和蔡英文講的都是“兩岸要和平、要交流”，但賴清德現在卻未經過“立法院”同意就宣布“兩岸進入敵對關係”。



朱立倫強調，賴17條定調後，未來兩岸交流都要受到管制、兩岸來往要受到限制、兩岸任何事情都要被檢查，未來台灣的言論、思想和行動自由都將受到限制。賴清德就是準備把台灣變成“準戒嚴”的狀態，要讓兩岸變成“準戰爭”的關係，主要就是為了實現賴清德個人的獨裁與“台獨”的目的。



他提到，現在很多人還不知道賴17條的嚴重性，“行政院長”卓榮泰昨天還在說，從4月份開始要推動所有的法律修改，要限制台灣民眾能否到大陸去，以後誰再提到“中國”就是叛變，所以要進行全面的管制，難道這不就是對台灣民眾最大的言論和行動箝制嗎？



朱立倫認為，賴17條的目的不只是要推動大罷免而已，主要目的就是要搞垮在野黨，讓民進黨未來可以繼續一黨獨大、一黨獨裁，進而達到“台獨”的最終目的。