李大中：美中實力接近讓特朗普搬出所有工具

淡江大學戰略所長、中華戰略前瞻協會理事長李大中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普就任後，造成國際政經情勢巨大影響，TVBS今日舉辦新書“地下帝國:金融、網路、半導體---美國如何將世界經濟武器化”座談會，分析當前國際局勢，並深入探討現今金融與科技制度的發展動態。



與會的淡江大學戰略所長、中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，美國運用金融與科技等工具建立的無形地下帝國，存在已有幾十年，但過去美國沒有受到中國大陸的挑戰，現在美中實力非常接近，所以讓特朗普在第一任時，不得不把這些檯面下的家當都必須使出來，



李大中說，特朗普這一任更是如此，這就讓過去大家認知的國際趨勢是比較自由浪漫平等，完全不同，譬如許多科技巨擘面對美中競爭時，空間非常有限，可能要選邊站，就會讓大家意識到，原來最終掌握優勢的仍是美國。



“地下帝國:金融、網路、半導體---美國如何將世界經濟武器化”由約翰・霍普金斯大學高級國際關係學院 SNF Agora 教授亨利・法羅（Henry Farrell）與喬治城大學外交與政府系教授亞伯拉罕・紐曼（Abraham L. Newman）共同完成。由TVBS出版中文版，透過兩位作者的深度觀察，剖析美國如何運用金融與科技擴展其影響力。



TVBS今天和淡江國際事務戰略研究所、中華戰略前瞻協會，在福華飯店共同舉辦此書的座談會，由TVBS《新聞大白話》節目持人錢怡君主持，邀請包括李大中、淡江大學整合戰略研究中心顧問林穎佑、淡江戰略所助理教授歐陽睿、台灣資安大聯盟副祕書長沈家生等人與談。



李大中在會中也提到，特朗普的回任讓全球變動非常大，撼動既有國際秩序，過去分析美中戰略競爭，大多是軍事、經濟或科技、軟實力等等的比較，但美國還享有一定優勢的原因，主要在美元地位、金融、支付系統，供應鏈和情報科技、網路節點等等，這些是無形的，也是在二戰後，美國掌握先發制人的時機，產生了結構性的優勢。



李大中強調，過去美國沒有受到中國大陸的挑戰，但這樣的地下帝國已存在好幾十年，過去不需要用到，但特朗普是不吝於使用這些手上工具，加上他意識到美中的實力已非常接近，所以在第一任時，把這些家當全使出來。



譬如書中提到相互依賴的武器化，李大中說，在互賴關係中，美國視為重要工具，能逼迫盟友就範，必須選邊站，這才是讓大家意識到，原來美國在無形領域中優勢有這麼多的震撼。