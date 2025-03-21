綠營新竹罷團今晚大會師　小草發送傳單反制

有小草近日印製反惡罷文宣力挺高虹安。（照片：民眾提供） 中評社新竹3月21日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前已有34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署通過。新竹縣市4大罷免團體今晚將在新竹火車站前廣場大會師，繼續衝高第二階段連署數，但有小草（民眾黨支持者）也發起反制，近日在新竹市許多社區與住家信箱放置反惡罷文宣，力挺高虹安。



新竹縣市4大罷免團體“風城安心上路”、“罷免鄭正鈐新竹公民運動”、“撕除惡銘”和“除舊汰欣罷免徐欣瑩”今晚將在新竹火車站前廣場舉辦“新竹人，你罷了嗎？”罷免大會師活動，邀請許多親綠網紅到場宣講，繼續衝高第二階段連署數。



但有小草近日悄悄印製反惡罷文宣，在新竹市各大社區與住家信箱放置傳單，力挺高虹安。文宣內容寫著“請注意！大罷免正在用你的錢，要來沒收你的選舉！”、“反對勞民傷財大罷免！反對自私自利大罷免！”、“竹市反惡罷！支持高虹安！”、“拒絕連署罷免！用行動，反惡霸，安定新竹，罷免說不！”似乎想和今晚新竹罷團大會師活動戶別苗頭。



白營地方人士表示，這是小草自發性的行為，主因是看不下去綠營發起罷免新竹市長高虹安的行動，因為一旦進入第三階段罷免選舉，預估將花費新竹市民至少超過新台幣3千萬元的納稅錢，而未來若罷免案通過，因高虹安任期已過半無法進行補選，民進黨將官派無民意基礎的代理市長到新竹市來，這樣等同沒收新竹市長的民主選舉，且官派市長在沒有民意基礎下，未來恐怕會唯民進黨意是從，讓新竹市民處境堪憂，所以小草才會發傳單希望能反制綠營所發動的惡罷行為。