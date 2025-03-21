議事停擺　藍委趁機為參訪學生上政治實務課

藍委陳玉珍與翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月21日電(記者 俞敦平)“立法院”院會21日針對反廢死與反戒嚴公投提案展開激烈衝突，藍綠雙方僵持不下，導致會議中斷。在議場陷入僵局時，國民黨籍“立委”趁機在議場前向來參觀“立法院”的大學生宣講政治實務，闡述對民進黨霸佔主席台、媒體壟斷與司法獨立的看法。國民黨籍“立委”陳玉珍、翁曉玲和吳宗憲分別以自身經歷與專業觀點，對現行體制的不公與公投議題提出尖銳批評，顯示出政黨間對政策及司法制度改革的強烈對立。發言完畢後，國民黨籍“立委”們一度試圖讓大學生進入二樓旁聽席參觀，最終卻未能成功。



“立法院”原定於21日下午繼續進行反廢死與反戒嚴公投案表決，因為現場綠委霸佔主席台，致使議程無法順利進行。趁著議事僵局，藍委們則於議場外向前來參訪的大學生們進行現場宣講，讓學生得以近距離觀察並體驗這場最貼近實務的政治課。藍委宣講完後，曾試圖協調讓原本無法進入議場旁聽席的學生，進入二樓旁聽席參觀，並因此引起一陣歡呼。然而，最終卻因不明原因未能獲得議場工作人員的同意。



陳玉珍在發言時猛烈批評民進黨因擔心公投案遭全民表決而採取強硬手段。她指出綠營“霸佔主席台”的行為充分顯示出對人民力量的恐懼。她更回憶起先前衛環委員會時，因綠營因恐懼針對虐童案調查而發生的現場衝突，藉此說明民進黨現階段面臨的壓力與挑戰。



翁曉玲則指出，原定於兩點半進行的表決，因綠委不讓“立法院長”韓國瑜進入主持會議，而使得整個會議陷入停擺。她表示，民進黨不僅霸佔主席台，更試圖鎖住後門，阻止正常議事流程。她提醒在場大學生親自觀察這一現象，以體會“立法院”內部的運作問題。她進一步闡明，這次公投案正關乎台灣對死刑制度的未來抉擇，並強調民眾應該以公投表達意見。



在進一步發言中，陳玉珍提醒現場學生不要只依賴媒體所呈現的片段訊息，必須從多角度瞭解實際狀況，才能真正認識政治運作的全貌。她鼓勵學生們積極參與討論，認為現場所呈現的混亂狀況正是政治力量博弈的縮影。



而吳宗憲則針對近期台灣鬧得轟轟烈烈的大罷免事件，批評“中選會”的運作，指出該機構長期存在不公問題，且常被用來護航執政黨。他強調大法官的任用應以專業與“憲法”精神為標準，不應受政黨色彩影響，並對現行司法體制提出了反思與期待。