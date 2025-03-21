台玉山艦接受美軍艦補給？台軍方未否認

玉山艦。（照片：府方提供資料照） 中評社台北3月21日電／網路流傳台海軍兩棲船塢運輸艦玉山艦，疑似接受美國軍艦補給油料的影片。台海軍司令部今天回應，為應處海上各種不確定狀況，運用“海上不預期相遇行動準據”（CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演（Passing exercise）。



“國防部長”顧立雄在“立院”受訪表示：“我們有海上不預期相遇行動準據，會依據這些規則進行處理。”



網路社群平台TikTok 21日流傳一則美國海軍與台灣海軍進行海上運補作業，台船塢運輸艦玉山軍艦（LPD－1401）與美軍海上補給艦聯合操演的影片，但拍攝時間不明。台“國防部長”顧立雄下午在“立法院”回應媒體提問時，低調證實這影片屬實。



TikTok流傳的這支影片，標題註明為美國海軍輔助艦艇準備為台灣艦艇補充油料，視角疑為自美國海軍輔助艦艇上所拍攝，鏡頭帶到並標註海軍玉山艦，影片中可清晰看到玉山艦的舷號“1401”，以及艦艏的76公厘艦砲與方陣快砲。



海軍司令部今天回應指出，海軍為應處海上各種不確定狀況，運用“海上不預期相遇行動準據”（CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演（Passing exercise）。



玉山艦為台海軍新建的兩棲船塢運輸艦，於2023年6月成軍，艦長153公尺、寬23公尺，滿載排水量1萬600公噸、吃水5.8公尺、最大速率超過20節，外觀具匿蹤構型與完整電磁脈衝防護性能，雖是輔助艦艇，但仍可配備最多32枚“海劍二”防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK－75艦砲，停放2架直升機，能在外海獨立執行任務。