游智彬上午旁聽成焦點　下午再赴“立院”開砲

新黨副秘書長游智彬再赴“立法院”開砲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團21日上午在院會中提案，發起反廢死、反戒嚴兩項公投，但因新黨副秘書長游智彬進入議場二樓媒體席直播，引發藍綠口角，公投提案也未處理。下午院會民進黨團繼續圍攻此事，導致無法進行總質詢。游智彬下午再赴“立院”大門口開記者會，痛批民進黨表決一路輸，拿他借事生端，聲東擊西，民進黨才該檢討自己物化女性。



游智彬今日上午以申請記者證採訪為由進入議場旁聽席，開直播點評綠委，被綠委助理發現後，綠委藉機擴大渲染此議題，在下午2點半原定要進行“立委”對“行政院”官員的總質詢時，全體綠委戴上“大罷免、大成功”的白色鴨舌帽，綠委黃捷率先提出權宜問題，痛批韓國瑜怎能讓游智彬進入議場開直播？民進黨“立法院”黨團總召柯建命號召全體綠委霸占主席台，攤壞議事總質詢，韓國瑜宣布休息。



游智彬聽聞此事後，下午4點再赴“立院”大門口開記者會並直播，痛批民進黨藉他來讓“國會”空轉，掩飾自己表決一路輸，就算他沒來“立院”，民進黨也一定會找事癱瘓議事。而他今天上午都是靜靜在媒體席開直播，也沒干擾他人、發生衝突。



游智彬說，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤嗆他領3份薪水，就是在造謠，他是有合法申請媒體證，他2天前才告綠委沈伯洋，地檢署還傳他當證人，民進黨就是怕他，才誣賴他物化女性，民進黨多少人碰大陸女性、玩女人，甚至還有嫖妓，他只說綠委郭昱晴萬老師是舉牌小妹、幫柯建銘泡茶泡水，就是侮辱物化女性？他這裡有自己出版的民進黨版《金瓶梅》叫做《作伙來抓賊 抓詐騙的賊》。綠委沈伯洋拿美國人的錢，當美國間諜、白手套。



他痛批，他很愛老婆，與上酒家的民進黨不同，民進黨就是不想開會，搞大罷免，就像昨天也對民眾黨前主席柯文哲抹紅、抹黑、抹黃一樣，民進黨賊星該敗，綠委吳秉叡還敢講他親中？好意思，美麗島電子報董事長吳子嘉都爆料說吳秉叡睡人妻，另外綠委張宏也是曾被控在大陸賺紅錢，還搭配綠媒攻擊他，國民黨要加油。



隨後游智彬繼續開直播後離去。直到傍晚5點，民進黨仍霸占主席台、談笑風生，議事空轉，“政院”官員都在休息。