原住民運動會高雄啟動　蕭美琴出席加油

蕭美琴今天南下高雄出席原住民族運動會開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月21日電（記者 蔣繼平）每2年舉辦一次的原住民族運動會今日在高雄巨蛋啟動，開幕典禮以“原聚Takao湧動未來”為主題，推出結合聲光科技與原住民族傳統舞蹈及音樂表演節目。蕭美琴出席致詞提到原民運不只是力量的較量，更是文化傳承，近來在國際體壇上都因有原住民貢獻才讓台灣展現驕傲成果。



台灣2330萬人口當中，原住民約61萬人，共16族。此次運動會超過5000名選手參賽，活動邀請來自台灣8個“友邦”國家的在台留學生，包括吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島、貝里斯、聖露西亞、巴拉圭、史瓦帝尼及瓜地馬拉組隊參與。



原住民體能好，運動是他們的強項之一，中華隊在2024世界棒球12強賽奪下冠軍，28位球員就有13名原住民，其中以阿美族人最多。



蕭美琴、“教育部長”鄭英耀、“原民會主委”曾智勇、高雄市副市長李懷仁在開幕典禮致詞。AIT高雄分處長張子霖、馬紹爾群島、帛琉共和國、聖露西亞代表等受邀與會。



蕭美琴出席開幕典禮致詞，她表示，今天非常高興來到高雄，一個溫暖的地方，與1萬名的隊職員選手齊聚高雄，迎接兩年一次的盛會，這不只是一場競技的舞台，更是一場團結與文化交流盛會，希望透過賽事保存原住民文化精神，更是選手切搓交流、增進彼此友誼的機會。



她指出，2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會在意大利舉行，台灣選手在雪鞋、花式溜冰及競速滑冰3種競賽，共抱回11金8銀10銅佳績。蕭美琴也提到前幾天接見獲獎選手，困惑沒有下雪去哪邊練習？選手告訴她說在花蓮西瓜田裡訓練，讓她吃驚這樣還有辦法奪牌，她不禁脫口“那麼厲害”，並指也衹有原住民能辦到，是原住民的驕傲。



原住民族運動會每2年舉辦一次，睽違20年，今年再度輪到高雄市主辦。賽事於3月21日至3月24日在在高雄12個行政區、27個競賽場地盛大展開，辦理8項擅長運動種類及9項傳統運動種類，舉重項目也重返賽場，全台22個縣市總共約1萬名隊職員選手報名參賽。



台灣原住民族共計16族，分別是阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族。根據2024年底統計，原住民人口數61.2萬人。全台人口數2338萬人。

