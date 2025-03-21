蕭美琴到場維安嚴格　百隻打火機被安檢攔下

原住民族運動會開幕典禮在高雄巨蛋舉辦，安檢通道保管了一整桌的打火機。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月21日電（記者 蔣繼平）兩年舉辦一次的原住民族運動會今年輪到高雄主辦，開幕典禮21日下午在高雄巨蛋登場，蕭美琴南下出席，現場維安也特別嚴格，出入口都有維安人員看守。而大型賽事安檢也特別嚴謹，日常隨手可得的打火機竟也是違禁品，安檢通道竟然有超過百支打火機被保管，還寫上人名方便會後領取。



大型運動賽事安檢嚴格，加上21日下午在高雄巨蛋燈昌的開幕典禮上，除了蕭美琴南下出席之外，台灣3個“邦交國”馬紹爾群島、帛琉共和國、聖露西亞的代表也到場出席，因此加上入場人數超過千人，警方維安也相當謹慎，高雄巨蛋出入口也分流，區分一般民眾、運動員、與會人士。



媒體也是安排由一般民眾通道入場，並做安全檢查，有趣的是，安檢區的長桌上，放著超過一百隻以上的打火機，且還用紙張包住登記屬於所有人的人名，進行保管。根據入場安檢須知，噴霧劑、氣喇叭或高分貝干擾物、酒精、棍棒、槍支、刀械或武器、煙火等等都是被管制。



原住民族運動會每2年舉辦一次，睽違20年，今年再度輪到高雄市主辦。賽事於3月21日至3月24日在在高雄12個行政區、27個競賽場地盛大展開，辦理8項擅長運動種類及9項傳統運動種類，舉重項目也重返賽場，全台22個縣市總共約1萬名隊職員選手報名參賽。