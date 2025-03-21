杯葛議事院會空轉　綠委議場歡呼高喊口號

成功杯葛議事的綠委們高呼口號慶祝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月21日電(記者 俞敦平)“立法院”今日討論中國國民黨團提案反廢死、反戒嚴兩公投時，因直播事件引發藍綠衝突，最終導致會議無法進行。上午會議期間，新黨副秘書長游智彬於議場二樓進行直播，引發民進黨籍“立委”助理不滿，進而爆發衝突，迫使會議暫停。下午會議重啟後，民進黨籍“立委”黃捷要求處理權宜問題，但未獲回應，民進黨籍“立委”再度佔據主席台，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布休息，導致院會持續空轉。最後到六點法定會議時間到達後，成功杯葛本日議事的民進黨籍“立委”們，在現場高呼口號後歡呼慶祝。



上午會議原訂討論反廢死與反戒嚴公投提案，卻因直播事件演變成衝突。桃園市政府顧問兼新黨副秘書長游智彬於議場二樓直播，引發民進黨“立委”助理不滿，雙方言語交鋒升溫，最終演變成藍綠肢體衝突，會議因此被迫中斷。



下午院會復會後，民進黨“立委”黃捷要求處理議場權宜問題，未獲主席台回應，隨後綠營“立委”發動行動，佔據主席台，使會議無法繼續進行。“立法院長”韓國瑜數度試圖掌控場面，但無法化解僵局，最終再度宣布休息，院會陷入癱瘓狀態。



藍營“立委”未嘗試清場，而是在議場外召開記者會表達立場。至下午四點半，多數藍委已陸續離場，僅零星幾位藍委仍留在場內，綠營則繼續霸占主席台，部分“立委”戴著寫有“人民是頭家”、“大罷免 大成功”字樣的帽子，展現抗議決心。



直到法定會議時間結束，“立法院”仍維持休息狀態，原定的公投案表決與總質詢被迫延期至下周二院會再議。成功阻擋提案的綠委，最後在議場內高呼“大罷免大成功”，留下合影後歡呼離場，為這場議事攻防劃下句點。