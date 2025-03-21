新竹罷團會師綠營鬧內鬨　僅數十人場面冷清

新竹縣市4大罷免團體今晚在新竹火車站前廣場舉辦大會師宣講活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月21日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前已有34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案第一階段連署通過。新竹縣市4大罷免團體今晚在新竹火車站前廣場大會師，但直到下午5時30分活動開始，現場仍僅有約數十人到場，而綠營新竹縣市罷免領銜人也確定都將缺席，顯見綠營內鬨心結難解。



這場新竹縣市4大罷免團體大會師活動，是由民進黨籍新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱所籌辦，但卻因事先未告知新竹雙罷領銜人柯建銘特助戴振博與陽明交大法律學者林志潔，引發兩人不滿，兩人在臉書同步發文質疑此次活動的正當性，就連柯建銘也跳出來留言嗆聲該活動是“假罷免真募款，不要再招搖撞騙”，甚至一度強調將拒收活動現場所收的連署書，整起事件直到劉康彥在臉書發文道歉並請辭民進黨新竹黨部執行長與執委職務後才暫告落幕。



據瞭解，劉康彥身為民進黨籍新竹市議員，本來就可以收罷免連署書，但在新竹綠營內鬨事件爆發後，雙方已有裂痕出現，後來經雙方私下協調決定，活動現場所收的罷免連署書仍然算數，但新竹雙罷領銜人戴振博與林志潔則確定不會出席今晚活動，顯見雙方內鬨心結難解。



新竹罷團大會師活動在傍晚5時開始，現場也擺起新竹縣市4大罷免團體“風城安心上路”、“罷免鄭正鈐新竹公民運動”、“撕除惡銘”和“除舊汰欣罷免徐欣瑩”的第二階段罷免連署站，有些民眾已陸續到場連署，而劉康彥則戴著口罩和棒球帽，低調坐在連署站協助民眾連署，以行動展現力挺子弟兵林士凱的決心。

